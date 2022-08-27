РФ распространила в СБ ООН свидетельства ударов ВСУ по ЗАЭС 25 августа

Об этом сообщили в постоянном представительстве России при ООН.

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Россия отправила членам Совбеза Организации Объединенных Наций письмо, в котором содержатся свидетельства ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 25 августа со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.

«Мы распространили среди членов Совета Безопасности ООН письмо по презентации МО РФ относительно обстрела ВСУ Запорожской АЭС 25 августа», - сказано в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте представительства.

Ранее в Минобороны России сообщили, что снаряды ВСУ попали по крыше спецкорпуса на ЗАЭС, где хранятся сборки с американским ядерным топливом. Игорь Конашенков заявил, что еще десять снарядов разорвались в тридцати метрах от хранилища отработанного ядерного топлива.

Разрыв еще трех снарядов произошел в районе спецкорпуса № 2. В нем находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы «ТВЭЛ» и хранилище твердых радиоактивных отходов.