Игра с огнем: к чему может привести настойчивость ВСУ, обстреливающих ЗАЭС

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Вся территория Запорожской АЭС усеяна воронками от американских снарядов. Украинские войска с ядерным объектом не церемонятся - обстреливают его каждый день. Сами энергоблоки построены по советским технологиям и серьезно укреплены - строили на века. Даже прямое попадание едва ли приведет к катастрофе, но вся остальная инфраструктура - в зоне риска.

Хранилище отработанного ядерного топлива и опаснейших радиоактивных изотопов - слабое место любой атомной станции. Здесь - больше полутора сотен контейнеров с ядерными отходами. Нарушение герметичности даже одного из них может привести к радиоактивному загрязнению прилегающих территорий на десятки километров вокруг: под ударом окажутся Запорожье, Херсон, Мелитополь, Энергодар и Николаев. Чтобы случилась катастрофа - достаточно одного неудачного - или для украинской стороны удачного попадания. Поэтому, чтобы свести последствия потенциального удара к минимуму, на территории АЭС постоянно дежурят российские войска РХБЗ. В случае, если непоправимое все же случится, они первыми будут бороться с ядерной угрозой.

«На данный момент радиационный фон на станции и в прилегающем Энергодаре в норме. Войска РХБЗ постоянно мониторят обстановку. В случае возникновения опасной ситуации в связи с обстрелами ВСУ атомной станции отряд ликвидации последствий войск РХБЗ совместно с аварийными бригадами станции готовы локализовать заражение», - сказал военнослужащий войск РХБЗ ВС РФ.

АЭС находится на берегу Днепра. Рядом - город атомщиков, Энергодар. А в 15 километрах за рекой - Марганец и Никополь. Именно оттуда артиллерия ВСУ ведет огонь по атомной станции и мирному городу.

Количество персонала на станции сейчас сократили до минимума - мера вынужденная, но безопасность людей превыше всего. Те кто работают, рискуют своими жизнями - в том числе, чтобы на территории Днепропетровска было электричество. Впрочем, в конце недели ВСУ перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину - несколько часов энергия на подконтрольные Киеву территории не поступала. Ремонтные бригады, рискуя своими жизнями, смогли исправить проблему.

Подробнее о ситуации на Запорожской АЭС и о преступных действиях украинских войск, в материале Михаила Аброськина для программы «Главное» с Ольгой Беловой.