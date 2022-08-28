МО Греции назвало мифами заявления Турции, что Афины задействовали С-300 против ее F-16

Страны находятся в напряженных отношениях из-за турецких претензий на два греческих необитаемых острова в Эгейском море.

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В минобороны Греции опровергли заявления Турции о том, что Афины задействовали свою зенитно-ракетную систему (ЗРС) С-300 против турецких истребителей F-16 над Эгейским морем.

«Источники в минобороны Греции в очередной раз категорически опровергли утечки со стороны Турции о том, что греческая ЗРС С-300 якобы "захватила" турецкие F-16», - сказано в сообщении на новостном портале Newsbomb.gr.

Кроме этого, в Греции назвали утечки минобороны Турции «мифами» и объяснили, что они «являются частью провалившихся попыток Анкары создать атмосферу, направленную против нашей страны».

Напомним, Турция и Греция находятся в напряженных отношениях из-за турецких претензий на два греческих необитаемых острова в Эгейском море. В частности, Турция не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов, турецкие самолеты с вооружением регулярно пролетают в этом воздушном пространстве без предоставления плана полетов.

Ранее CNN Türk со ссылкой на источник в министерстве обороны Турции заявило, что системы ПВО Греции С-300 были задействованы для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях. Издание также отметило, что «крупный инцидент, несовместимый с духом союзничества» произошел 23 августа.