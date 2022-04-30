ВВС Турции отказались от участия в учениях НАТО
© Фото: ТРК "Звезда"
ВВС Турции отказались от участия в учениях НАТО
|
ВВС Турции отказались от участия в учениях НАТО
© Фото: ТРК "Звезда"
ВВС Турции отказались от участия в учениях НАТО
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
11:26 Армия
Российская артиллерия за ночь уничтожила почти 400 военных объектов Украины
10:38 Армия
МО РФ: силы ПВО уничтожили 18 украинских БПЛА, в том числе три «Байрактара»
09:31 В стране и мире
Разгромлены дома и машины: кадры разрушительного торнадо в Канзасе
08:37 В стране и мире
Губернатор сообщил о ликвидации пожара на Сахалинской ГРЭС-2
07:44 В стране и мире
В РФ планируют восстановить все объемы плановой медпомощи после 12 мая
Популярное
«Остановитесь»: сложивший оружие солдат ВСУ обратился к сослуживцам
МО РФ: боевики нацбатальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в Святогорске
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко