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CNN: Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16

Анна Касаткина
12:07 28.08.2022
Издание отметило, что «крупный инцидент, несовместимый с духом союзничества» произошел в августе.
CNN: Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16
© Фото: РИА Новости
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Греция задействовала системы противовоздушной обороны С-300 для преследования турецких F-16 во время пролета в воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на источники в Минобороны Турции.

Издание отметило, что «крупный инцидент, несовместимый с духом союзничества» произошел во время пролета турецких истребителей в воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье 23 августа. Уточняется, что самолеты подверглись преследованию с помощью дислоцированной на острове Крит системы С-300, связанному с блокировкой ракетных радаров.

«Несмотря на эти враждебные действия, самолеты благополучно вернулись на базу, выполнив запланированные миссии», - говорится в сообщении агентства.

Союзники по НАТО Турция и Греция находятся в напряженных отношениях из-за турецких претензий на два греческих необитаемых острова в Эгейском море. В частности, Турция не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов, турецкие самолеты с вооружением регулярно пролетают в этом воздушном пространстве без предоставления плана полетов. Греция обвиняет Турцию в беспрецедентном большом количестве таких пролетов, из-за которые стране приходится поднимать на перехват свои самолеты.

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