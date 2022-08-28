Японско-американские учения с отработкой стрельб стартовали на острове Кюсю

В маневрах участвуют около 1,4 тысячи служащих японских сил самообороны и до 700 военных США.

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Совместные японско-американские военные учения с отработкой стрельб стартовали на острове Кюсю. Основные действия развернулись в городе Ямато префектуры Кумамото. По данным телеканала NHK, маневры продлятся до 9 сентября. В них примут участие 1,4 тысячи служащих японских сил самообороны и около 700 военнослужащих США.

В ходе учений военные отработали поражение различных объектов на удалении около двух километров из американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые были применены в ходе учений в Японии впервые.

Ранее ряд японских СМИ заявили, что два патрульных корабля морской полиции Китайской Народной Республики вошли в зону у островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые официальный Токио считает своими. После заявления Японии о выкупе островов у частных владельцев в 2012 году, в КНР прошли массовые протестные демонстрации. С тех пор китайские корабли стали постоянно передвигаться вблизи спорного архипелага и совершать демонстративные заходы в его прибрежную зону.