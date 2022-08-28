В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Японско-американские учения с отработкой стрельб стартовали на острове Кюсю

Ян Брацкий
14:47 28.08.2022
В маневрах участвуют около 1,4 тысячи служащих японских сил самообороны и до 700 военных США.
Японско-американские учения с отработкой стрельб стартовали на острове Кюсю
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, globallookpress
Читайте нас на:

Совместные японско-американские военные учения с отработкой стрельб стартовали на острове Кюсю. Основные действия развернулись в городе Ямато префектуры Кумамото. По данным телеканала NHK, маневры продлятся до 9 сентября. В них примут участие 1,4 тысячи служащих японских сил самообороны и около 700 военнослужащих США.

В ходе учений военные отработали поражение различных объектов на удалении около двух километров из американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые были применены в ходе учений в Японии впервые.

Ранее ряд японских СМИ заявили, что два патрульных корабля морской полиции Китайской Народной Республики вошли в зону у островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые официальный Токио считает своими. После заявления Японии о выкупе островов у частных владельцев в 2012 году, в КНР прошли массовые протестные демонстрации. С тех пор китайские корабли стали постоянно передвигаться вблизи спорного архипелага и совершать демонстративные заходы в его прибрежную зону.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:21 В стране и мире
Корреспондентка «Звезды» пропала во время съемок задержания владельцев спорткаров в Москве
15:41 В стране и мире
Отец Дугиной назвал мотивы ее убийц
15:23 В стране и мире
Видео
В Минприроды объяснили причину сильного дыма от пожаров под Рязанью
15:01 В стране и мире
МО Греции назвало мифами заявления Турции, что Афины задействовали С-300 против ее F-16
14:34 В стране и мире
FT: главы МИД стран ЕС собираются приостановить действие соглашения о визах с Россией
Популярное
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
Видео
Алла Пугачева вернулась в Россию
Видео
Сын Трампа выложил видео с Байденом, спотыкающимся на рассекреченных документах ФБР
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.