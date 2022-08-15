В Японии сообщили о входе в зону у спорных островов Сенкаку кораблей Китая

Отмечено, что два патрульных корабля морской полиции Китая вошли в зону у спорных островов Сенкаку, еще два - находятся в акватории, прилегающей к зоне у островов.

© Фото: Zhang Jiansong, Xinhua, Global Look Press

В японских СМИ отмечают, что два патрульных корабля морской полиции Китайской Народной Республики находятся в зоне у островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Напомним, что эти острова Япония считает своей территорией.

Также в акватории, прилегающей к спорным островам, присутствуют два китайских корабля. Вероятно, что один из кораблей укомплектован оборудованием, похожим на автоматическую пушку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Японское агентство указывает на срок нахождения китайских кораблей в акватории. Уточняется, что они непрерывно присутствуют в прилегающей к зоне у спорных островов на протяжении 122 дней.

Ранее, в сентябре 2012 года, Япония объявила о выкупе островов у частных владельцев - японских граждан. После этого в КНР прошли массовые протестные демонстрации. Затем китайские корабли стали постоянно передвигаться вблизи спорного архипелага и совершать демонстративные заходы в его прибрежную зону.

Также приводилась информация, что Китай продолжит проводить регулярные учения в Тайваньском проливе. Тогда же указывалось, что в учениях в проливе будут участвовать корабли и авиация НОАК.