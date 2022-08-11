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Культ Javelin: украинский военный назвал бесполезными противотанковые комплексы из США

Ян Брацкий
08:57 11.08.2022
С момента начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, США поставили Киеву более семи тысяч противотанковых комплексов Javelin.
Культ Javelin: украинский военный назвал бесполезными противотанковые комплексы из США
© Фото: Cover Images, KeystonePressAgency, globallookpress
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Противотанковые комплексы Javelin производства США оказались бесполезны на Украине. Об этом рассказал сложивший ранее оружие командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк. Его признания оказались в распоряжении RT.

«Да, были у нас Javelin, были… Они себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев. Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, это просто абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало и так далее», - приводит телеканал рассказ командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

С момента начала специальной операции ВС РФ, США поставили Киеву более семи тысяч комплексов Javelin. За это время на Украине сложился культ непобедимости американского оружия. Его стали изображать на стенах жилых домов и представлять как самое «эффективное» средство против российских танков.

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