FT: главы МИД стран ЕС собираются приостановить действие соглашения о визах с Россией

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Министры иностранных дел стран Европейского союза собираются приостановить действие соглашения о визах с Россией, пишет Financial Times, ссылаясь на источник.

Как утверждается, в ЕС намерены в ближайшую неделю отменить действие соглашения об упрощении визового режима с Российской Федерацией.

Планируется, что тему с визами для россиян будут рассматривать на совещании во время неформальной встречи европейских глав дипломатических ведомств в столице Чехии, Праге, в последние два дня августа.

Ранее верховный представитель Союза по иностранным делам Жозеп Боррель называл идею введения полного запрета на выдачу виз россиянам противоречивым решением.

После того, как РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, ряд европейский стран осудили ее действия и ввели против Москвы беспрецедентные санкции, коснувшиеся практически всех сфер.