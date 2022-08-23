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Стало известно, когда в ЕС обсудят единый подход по вопросу виз для россиян

Анна Назайкина
13:49 23.08.2022
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что прекратить выдавать визы в европейские страны всем россиянам - это плохая идея.
Стало известно, когда в ЕС обсудят единый подход по вопросу виз для россиян
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Главы МИД 27 стран Европейского союза в ходе заседания 30 августа в Праге собираются обсудить единое решение относительно запрета выдачи виз россиянам. Об этом объявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

«Также главы МИД обсудят этот вопрос на следующей неделе в ходе неформальной встречи в Праге. Они обсудят единый подход», - сказала она в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее глава литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс склоняется к тому, чтобы запретить всем россиянам посещение страны ЕС. Однако, добавил он, Литва готова согласиться и на то, чтобы ограничить въезд граждан РФ лишь в некоторые страны блока.

Накануне, 22 августа, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что прекратить выдавать визы в европейские страны всем россиянам - это плохая идея. Он отметил, что в сложившейся ситуации нельзя «закрывать перед ними двери».

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