Боррель заявил, что не поддерживает введение полного запрета на визы для россиян
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался об идее ввести полный запрет на выдачу виз гражданам России.
По его мнению, такая возможная мера является противоречивым решением.
«Это очень противоречивое предложение... Я думаю, что запретить въезд всем россиянам - нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», - сказал он в ходе выступления на конференции в Сантандере.
Он также добавил, что въезд в страны Европейского союза следует запретить крупнейшим российским предпринимателям. Однако, считает Боррель, запрещать въезд всем россиянам, «закрывать перед ними двери» в сложившейся ситуации нельзя.
Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население ЛНР и ДНР, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и решили ввести в отношении Москвы экономические рестрикции.