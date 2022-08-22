Боррель заявил, что не поддерживает введение полного запрета на визы для россиян

По его мнению, запретить въезд в европейские страны для всех граждан РФ является плохой идеей. Он отметил, что в сложившейся ситуации нельзя «закрывать перед ними двери».

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался об идее ввести полный запрет на выдачу виз гражданам России.

По его мнению, такая возможная мера является противоречивым решением.

«Это очень противоречивое предложение... Я думаю, что запретить въезд всем россиянам - нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», - сказал он в ходе выступления на конференции в Сантандере.

Он также добавил, что въезд в страны Европейского союза следует запретить крупнейшим российским предпринимателям. Однако, считает Боррель, запрещать въезд всем россиянам, «закрывать перед ними двери» в сложившейся ситуации нельзя.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население ЛНР и ДНР, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и решили ввести в отношении Москвы экономические рестрикции.