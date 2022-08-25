Турецкие F-16 подверглись преследованию греческих истребителей в ходе миссии НАТО

Инцидент произошел во время учебно-тренировочной миссии Nexus Ace.

© Фото: Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK. Wikimedia

Два турецких истребителя F-16 во время выполнения миссии НАТО в Эгейском море подверглись преследованию со стороны греческих F-16 при помощи радиолокационной группировки. Об этом сообщает издание Habertürk со ссылкой на источник Министерства обороны Турции.

Как сообщается, истребители выполняли учебно-тренировочную миссию Nexus Ace, когда их начала преследовать греческая авиация.

«Турецкая сторона была вынуждена отреагировать необходимым образом, и греческие самолеты покинули регион», - сказал собеседник агентства.

Отношение Турции и Греции в последние месяцы ухудшаются. Турецкая сторона требует прекратить милитаризацию греческих островов в восточной части Эгейского моря. Греция, в свою очередь, обвиняет Турцию в беспрецедентно большом количестве пролетов самолетов над островами.