Bloomberg : Франция и ФРГ призовут Евросоюз не запрещать выдачу виз россиянам

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Германия и Франция на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза намерены призвать продолжить выдачу виз гражданам России, не связанным с правительством. Особенно важным представители данных стран считают не ограничивать студентов, ученых, деятелей искусства и специалистов ряда областей.

«Мы не должны недооценивать преобразующую силу жизненного опыта в демократических системах, особенно для будущих поколений», — говорится в обращении, оказавшемся в распоряжении Bloomberg.

Напомним, в предстоящий вторник в Праге главы МИД 27 стран Европейского союза обсудят единое решение относительно запрета выдачи виз россиянам.

Недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что прекратить выдавать визы в европейские страны всем россиянам - это плохая идея. Он отметил, что в сложившейся ситуации нельзя «закрывать перед ними двери».