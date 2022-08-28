В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Bloomberg : Франция и ФРГ призовут Евросоюз не запрещать выдачу виз россиянам

Сергей Лебедев
01:25 28.08.2022
Обсуждение данной темы состоится в предстоящий вторник в Праге.
Bloomberg : Франция и ФРГ призовут Евросоюз не запрещать выдачу виз россиянам
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
Читайте нас на:

Германия и Франция на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза намерены призвать продолжить выдачу виз гражданам России, не связанным с правительством. Особенно важным представители данных стран считают не ограничивать студентов, ученых, деятелей искусства и специалистов ряда областей.

«Мы не должны недооценивать преобразующую силу жизненного опыта в демократических системах, особенно для будущих поколений», — говорится в обращении, оказавшемся в распоряжении Bloomberg.

Напомним, в предстоящий вторник в Праге главы МИД 27 стран Европейского союза обсудят единое решение относительно запрета выдачи виз россиянам. 

Недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что прекратить выдавать визы в европейские страны всем россиянам - это плохая идея. Он отметил, что в сложившейся ситуации нельзя «закрывать перед ними двери».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:23 В стране и мире
РФ распространила в СБ ООН свидетельства ударов ВСУ по ЗАЭС 25 августа
22:28 В стране и мире
ВСУ рассыпали мины «Лепесток» в Ленинском районе Донецка
19:40 В стране и мире
Сербия и Косово достигли договоренности по документам для косовских сербов
22:04 Армия
Боевики подорвали ударный беспилотник и напали на сводный отряд ВС Сирии в районе Эт-Танф
20:59 Армия
Видео
Броня и нервы: триумфаторы «Танкового биатлона» рассказали, как одержали победу
Популярное
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
Видео
Алла Пугачева вернулась в Россию
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.