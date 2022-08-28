Десятки тонн воды: появилось видео тушения пожара в лесничестве под Ростовом

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Вертолеты Ми-8 с водосливным устройствами сбросили 44 тонны воды на лесной пожар в Верхнедонском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Совершено 22 сброса общим объемом 44 тонны воды», - цитирует сообщение ТАСС.

Лесной пожар в Верхнедонском лесничестве Ростовской области возник вечером 27 августа. К тушению привлечены 285 человек и 90 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

Природные пожары из-за сухой погоды и сильного ветра полыхают сразу в нескольких регионах России. Самые крупные возгорания произошли в Рязанской области, смог от пожаров дошел до столичного региона.