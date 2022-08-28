Метеоролог заявил о расширении географии в Москве смога от пожаров

Пожары в Рязанской области начались в августе, в середине месяца запах гари и мгла проникли на территорию столицы.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Москве расширилась география смога от лесных пожаров в Рязанской области, его фиксируют сразу на семи метеостанциях столичного региона. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«География дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась», - заявил он.

По его словам, кроме базовой метеостанции на ВДНХ, где видимость утром составляла пять километров, а на текущий момент увеличилась до девяти, дым зафиксировали также на других станциях, сообщил Тишковец в своем Telegram-канале. Среди них станции Балчуга, Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова, Коломны, Домодедова.

Пожары в Рязанской области начались в августе, в середине месяца запах гари и мгла проникли на территорию Москвы и в некоторые другие области Центрального федерального округа.

В субботу, 27 августа, вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что лесные пожары в Рязанской области удалось полностью локализововать. По его словам, ситуация в настоящий момент полностью контролируема.