В стране и мире В лесничестве под Ростовом возник новый очаг возгорания Анна Касаткина На тушение лесного пожара вылетели два вертолета Ми-8 МЧС РФ и Минобороны России. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Новый очаг возгорания зафиксирован в Верхнедонском лесничестве в Ростовской области. К тушению привлечены 285 человек и 90 единиц техники. По информации Минприроды России, на 6.20 по местному времени площадь пожара составляет 203 гектара. Угрозы населенным пунктам нет. На тушение лесного пожара вылетели два вертолета Ми-8 МЧС РФ и Минобороны России. Лесные пожары из-за засушливой погоды и сильного ветра бушуют в нескольких регионах России. Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщали, что в Рязанской области удалось локализовать все очаги возгорания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика