Вопросы истории Первая атомная подлодка СССР отбуксирована в Кронштадт, чтобы стать кораблем-музеем Андрей Аркадьев Подлодку превратят в экспонат Музея военно-морской славы, который откроют в рамках проекта «Остров фортов» в 2023 году. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» отбуксирована из Санкт-Петербурга в Кронштадт, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Подлодку превратят в экспонат Музея военно-морской славы, который откроют в рамках проекта «Остров фортов» в 2023 году. «По приказанию главкома ВМФ адмирала Николая Евменова произведена буксировка легендарной первой атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" из Санкт-Петербурга в Кронштадт», - говорится в сообщении. В ходе реставрации в подлодке воссоздадут отсеки середины XX века. На атомоходе удалена зона реакторного отсека и заменена на муляж. Ранее субмарину доставили с Северного флота в Санкт-Петербург в плавдоке «Свияга». © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика