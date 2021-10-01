Первая атомная подлодка СССР отбуксирована в Кронштадт, чтобы стать кораблем-музеем
Подлодку превратят в экспонат Музея военно-морской славы, который откроют в рамках проекта «Остров фортов» в 2023 году.
© Фото: Минобороны России
Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» отбуксирована из Санкт-Петербурга в Кронштадт, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Подлодку превратят в экспонат Музея военно-морской славы, который откроют в рамках проекта «Остров фортов» в 2023 году.
«По приказанию главкома ВМФ адмирала Николая Евменова произведена буксировка легендарной первой атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" из Санкт-Петербурга в Кронштадт», - говорится в сообщении.
В ходе реставрации в подлодке воссоздадут отсеки середины XX века. На атомоходе удалена зона реакторного отсека и заменена на муляж. Ранее субмарину доставили с Северного флота в Санкт-Петербург в плавдоке «Свияга».
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России