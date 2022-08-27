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Участники конференции по ядерному оружию не смогли принять итоговый документ

Сергей Лебедев
05:44 27.08.2022
Достичь консенсуса не удалось, несмотря на интенсивные консультации, которые длились практически весь август.
Участники конференции по ядерному оружию не смогли принять итоговый документ
© Фото: Loey Felipe, XinHua, Global Look Press
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Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ, несмотря на интенсивные консультации, которые длились практически весь август. Добиться успеха не удалось из-за расхождения точек зрения по некоторым пунктам.

Так, например, Россию не устроили спекуляции по поводу Украины. По мнению заместителя главы российской делегации Андрея Белоусова, помешали лживые и политизированные высказываний некоторых делегаций.

В то же время специальный представитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман счел проект итогового документа неидеальным. Но при этом он выразил сожаление, что его не удалось принять. По его словам, текст «недооценивал ситуацию на Запорожской АЭС». Адам Шейнман обвинил Россию в создании радиологической угрозы Украине и Европе.

Отметим, Обзорная конференция ДНЯО проходит раз в пять лет. В ее задачи входит проведение обзора исполнения договора за отчетный период и наметить планы на будущее.На предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ также не согласовали.

Напомним, ранее замглавы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия Андрей Белоусов заявил, что от НАТО можно ждать оправдания применения ядерного оружия. Дипломат отметил, что актуальным остается вопрос о том, как нахождение на территории европейских стран чужого ядерного оружия и их участие в ядерном альянсе сочетается с их обязательствами по ДНЯО.

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