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Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли принять итоговый документ. Делегаты не пришли к консенсусу по содержательной части и согласовали только процедурную, которая устанавливает сроки проведения следующей конференции в 2026 году.

Российская сторона предложила изменить спорные пункты, но эту просьбу не удовлетворили. Замглавы делегации РФ Андрей Белоусов заявил, что достичь консенсуса помешали лживые и политизированные заявления ряда делегация по Украине.

«Конференция стала политическим заложником у тех, кто в течение четырех недель отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями», - передает РИА Новости слова Белоусова.

Он возложил ответственность за то, что на обзорной конференции ДНЯО не удалось принять итоговый документ, на Украину и ее западных кураторов. По словам Андрея Белоусова, ряд делегаций подмял под себя процесс подготовки документов, поставив другие страны в дискриминационное положение.

«Последнее, пожалуй, самое актуальное и важное, - это поведение отдельных делегаций, которые прибыли на конференцию для продвижения во что бы то ни стало своих политических установок. Декларировавшаяся ими забота об укреплении режима ДНЯО является лишь прикрытием для этого. Продвинув в проект итогового документа свои приоритеты, эти государства сделали все, чтобы важные для других делегаций вопросы были оставлены за бортом, за границами итогового документа», - цитирует ТАСС слова дипломата.

Отметим, до 1995 года итоговые документы конференции подтверждали продление ДНЯО на последующие пять лет. Позже договор продлили бессрочно. Сейчас итоговый документ конференции носит декларативный характер и не имеет обязательной юридической силы.

Во ходе обсуждений среди спорных вопросов были обязательства ядерных держав по разоружению и возможность включения в текст документа положений о ситуации на Запорожской АЭС.

Напомним, ранее Россия закрыла для США объекты для инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. На такой шаг пришлось пойти из-за стремления Америки явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии.