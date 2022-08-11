Дипломат РФ заявил, что страны НАТО могут оправдать применение ядерного оружия

Андрей Белоусов напомнил про «совместные ядерные миссии» НАТО, в которые вовлечены неядерные члены альянса.

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Замглавы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов рассказал, что от НАТО можно ждать оправдания применения ядерного оружия. По его словам, в итоговой декларации мадридского саммита альянса за НАТО окончательно был закреплен статус ядерного военно-политического блока.

Белоусов отметил, что актуальным остается вопрос о том, как нахождение на территории европейских стран чужого ядерного оружия и их участие в ядерном альянсе сочетается с их обязательствами по ДНЯО. Дипломат упомянул и «совместные ядерные миссии» НАТО, в которые вовлечены неядерные члены альянса.

«Напрашивается вывод, что в будущем от государств-членов НАТО можно ожидать оправдания любого использования ядерного оружия», - заявил Белоусов, передает РИА Новости.

Ранее в МИД РФ заявили, что Соединенные Штаты Америки должны вывезти ядерное оружие из третьих стран. В ведомстве подчеркнули, что НАТО объявляет себя ядерным альянсом. При этом ядерное оружие США находится на территории неядерных стран, которые отрабатывают его применение.