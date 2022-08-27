Самые меткие и быстрые: объявлены призеры конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2022

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В центре иранской провинции Йезд прошла церемония награждения участников международного конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2022. Напомним, в нем российские военные заняли третье место. Победителем стала команда Ирана. Вторыми оказались снайперы из Китая.

Напомним, в ходе конкурса военнослужащие различных стран отработали на время и точность десятки сложнейших упражнений и нормативов. Так, например, снайперы проходили полосы препятствий и стреляли из различных видов оружия.

Международный конкурс «Снайперский рубеж» среди специальных подразделений проводился на полигоне «Учебного центра имени Шахида Садуги». Российскую команду представляли снайперы из специальных подразделений ВС РФ.

Накануне в Музее Армейских международных игр в подмосковном парке «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения участников Армейских международных игр - 2022 в номинациях. Награды вручил главный судья Игр генерал-полковник Александр Ленцов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.