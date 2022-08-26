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В парке «Патриот» наградили номинантов АрМИ-2022

16:47 26.08.2022
Награды вручил главный судья Игр генерал-полковник Александр Ленцов.
© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр
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В Музее Армейских международных игр в подмосковном парке «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения участников Армейских международных игр - 2022 в номинациях. Награды вручил главный судья Игр генерал-полковник Александр Ленцов.

Медали «За укрепление боевого содружества», «За вклад в развитие Армейских международных игр» и «За воинскую доблесть» получили 18 военнослужащих и два гражданских служащих из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Камеруна, Киргизии, Лаоса, Мали, Монголии, Мьянмы, Руанды, Сирии, Судана, Таджикистана и Южной Осетии.

Во второй части торжественной церемонии состоялось чествование участников АрМИ-2022 в номинациях. Ленцов вручил награды представителям судейских коллегий от Абхазии, Вьетнама, Лаоса и Сирии в номинации «Железный характер». Награды из рук главного судьи АрМИ-2022 также получили военнослужащие из России, Индии и Казахстана в номинации «Командирский характер».

Начальник Главного испытательного космического центра Минобороны России генерал-майор Сергей Марчук поздравил с победой в номинации «За военно-профессиональное мастерство» глав и помощников глав делегаций Ирана, Монголии, Судана и Таджикистана.

В номинации «Отличный наставник» лучшими стали тренеры команд - участниц конкурса «Танковый биатлон» из Белоруссии и Южной Осетии, а также старший команды из Китая. Награды им вручил начальник Центра кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности генерал-майор Арсен Рахманов.

Председатель комиссии Общественного совета при Минобороны России, заместитель главного редактора «Российской газеты» Игорь Черняк наградил победителей в номинации «Точно в цель». Самыми меткими стрелками в этом году признаны трое военнослужащих, представляющих Алжир, Мали и Мьянму.

Спортивный азарт, воля к победе и, конечно, профессиональное мастерство - такими качествами обладают победители в номинации «Мастера гонки». Ими стали танкисты вооруженных сил Азербайджана и Киргизии. Награды военнослужащим вручил вице-президент Международной общественной организации «Федерация танкового биатлона» Александр Куликов.

Завершилась церемония награждения номинацией с говорящим названием - «Театр невоенных действий». Победителями в ней являются участники конкурса творческих коллективов вооруженных сил «Армия культуры». Представителей Камбоджи, Конго и Венесуэлы поздравил директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный.

В ходе торжественной церемонии в Музее Армейских международных игр яркое исполнительское мастерство продемонстрировали военные творческие коллективы из Венесуэлы, Вьетнама, Монголии и Руанды, а также российская певица Диана Анкудинова.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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