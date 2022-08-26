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Полоса препятствий и стрельба: как завершился конкурс «Снайперский рубеж» АрМИ-2022

23:30 26.08.2022
Российская команда заняла третье место.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В иранской провинции Йезд на полигоне «Учебного центра им. Шахида Садуги» российская сборная и команды-участницы завершили упражнение «Снайперский биатлон» в рамках международного конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2022.

Военные преодолевали сложнейшие полосы препятствий, а также стреляли из пистолетов и винтовок. Также снайпера метали гранаты и участвовали в эстафете, в ходе которой было необходимо переносить ящики с боеприпасами.

Одним из самых сложных этапов оказалась стрельба. Если снайпер не мог поразить цель, то использовал дополнительные патроны. Но при этом были предусмотрены штрафы.

Так, например, за каждую непораженную из пистолета мишень начислялся штрафной круг. Аналогично и при метании гранаты. А при неудачной стрельбе из винтовки начисляли два штрафных круга.

Результатом команды становилось наименьшее время, которое было затрачено на выполнение упражнения. Российская команда заняла второе место в своем забеге и третье за конкурс.

Ранее в Венесуэле развернулись «дуэли». На огневой рубеж вышли запасные команд-участниц конкурса «Снайперский рубеж». Для стрелков, которые не вошли в основной состав, организаторы придумали отдельный этап вне общего зачета.

Материал подготовили Сергей Лебедеви Николай Баранов.

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