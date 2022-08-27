Военные самолеты Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией

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Военно-воздушные силы Польши и Чехии начнут патрулировать небо над Словакией. Это случится, из-за того, что страна в конце августа выведет из эксплуатации последние истребители МиГ-29 советского производства. Миссия начнется 1 сентября и продлится полтора года. С польской стороны небо будет патрулировать пара истребителей F-16.

По словам министра обороны Словакии Ярослава Надя, Братислава готова передать 11 самолетов МиГ Украине. Однако соглашение по этому поводу на данный момент не достигнуто.

«Есть политическая воля, и есть смысл помогать тем, кто в ней нуждается», - передает слова чиновника Reuters.

Ранее стало известно, что министерство обороны Словакии и Украины подписали контракт на поставку Киеву восьми самоходных гаубиц Zuzana 2. Часть из них уже передали Киеву.