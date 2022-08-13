Словакия передала Украине первые четыре САУ Zuzana натовского калибра

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Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, которые оснащены 155-мм орудием, соответствующим стандартам НАТО. Об этом в субботу сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Также эту информацию сегодня подтвердил словацкий министр обороны Ярослав Надь.

«Рад подтвердить, что первые четыре словацкие гаубицы Zuzana уже в руках украинских вооруженных сил», - написал чиновник.

Напомним, недавно стало известно, что Украине передали первые три немецкие зенитные самоходные установки «Гепард». Всего официальный Киев ожидает поставки 30 единиц данных ЗСУ.

Также ранее сообщалось, что на Украине к концу 2023 года могут запустить завод по изготовлению беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» турецкого производства. Это может занять несколько месяцев.