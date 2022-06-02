В стране и мире Словакия планирует передать Украине восемь гаубиц Zuzana 2 Виктория Ивашечкина В словацком военном ведомстве подтвердили подписание соответствующего контракта с украинской стороной. © Фото: Pfc. Jacob Bradford, Wikimedia Читайте нас на: Минобороны Словакии и Украины подписали контракт на поставку Киеву восьми самоходных гаубиц Zuzana 2. Об этом сообщил глава словацкого военного ведомства Ярослав Надь. «Я рад подтвердить, что контракт на поставку гаубиц Zuzana 2 подписан - будут поставлены восемь установок», - написал Надь в своем Twitter. Гаубицы Zuzana 2 имеют калибр 155 миллиметров, дальность стрельбы составляет около 40 километров. Они производятся на оборонных предприятиях Словакии и являются модернизированной версией гаубиц Zuzana. В мае Словакия заключила контракт на ремонт и модернизацию техники ВСУ. Словацкая сторона уточнила, что в первую очередь в стране ремонтные работы коснутся советских бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика