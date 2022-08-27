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Сербский политолог назвал страны, которые могут отозвать признание Косово

Ян Брацкий
22:24 27.08.2022
По мнению политолога, помимо Египта и стран Персидского залива, отозвать признание Косова могу некоторые азиатские и африканские страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Призыв госдепа США к мировому сообществу с требованием признать, что Косово это не Сербия не означают признания Приштины. В этом уверен научный сотрудник Центра европейских исследований, доктор политических наук Стеван Гайич.

В беседе со «Звездой» он напомнил, что уже семь стран отозвали свое решение о признании независимости Косово и список этих государств со временем может увеличиться. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что при необходимости список этих стран может быть обнародован.

«Я думаю, что одной из этих стран может быть Египет. Недавно президент Ас-Сиси провел три дня в Белграде. Это беспрецедентный визит. Был подписан ряд договоров. Египет является самой важной арабской и мусульманской страной в мире. Вслед за ним многие могут пойти. Косовские албанцы в большинстве своем мусульмане, но которые поддерживают США. Сепаратистские власти Косово признали Иерусалим столицей Израиля, что является большой обидой для всего мусульманского мира», - заявил Гайич.

Оказаться в числе тех, кто отозвал свое решение о признании независимости мятежного края могут и некоторые страны Персидского залива, предположил политолог.

«Я ожидаю, что некоторые страны Персидского залива изменили свою политику и заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Это могут быть Эмираты и неожиданные страны залива. Возможно ряд азиатских и африканских стран присоединятся. Это усилия не только сербской дипломатии, но и наших союзников России и Китая. И Москва и Пекин заинтересованы в сильной и независимой Сербии», - заявил Стеван Гайич.

Ранее стало известно, что Сербия и Косово достигли договоренности по въездным документам. Так, Белград согласился отменить документы на въезд и выезд для держателей косовских ID карт, а Приштина согласилось не вводить их для держателей сербских ID карт.

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