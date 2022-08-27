«Замечательная атмосфера»: саксофонист Бутман поделился впечатлениями от АрМИ-2022

По словам музыканта, он давно следит за Играми, а одним из самых любимых конкурсов у него является «Танковый биатлон».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Важность Армейских международных игр невозможно переоценить, они очень важны. Таким мнением со «Звездой» поделился знаменитый саксофонист, Народный артист России Игорь Бутман. Сегодня он принял участие в торжественной церемонии закрытия Игр.

«Это возможность встретиться всем военным из различных стран, что объединяет. Это прекрасная сторона спорта, успеха, мысли. Люди соревнуются на дружеской основе и на следующий год есть шанс победить, если в этот раз не удалось. Игры важны и для армии и для промышленности, для всех людей. Чтобы мы друг друга понимали, узнавали и делились хорошим настроением», - заметил Бутман.

На церемонии закрытия Игр царила замечательная атмосфера, уверен он. Считает, что по другому и быть не могло, так как сама идея конкурса объединяет людей из самых разных стран и даже континентов.

«Мне кажется, была замечательная атмосфера. Был и джаз и хорошие песни и артисты из числа наших гостей, которые тоже участвовали в конкурсе. Великолепный оркестр Минобороны. Мы всегда получаем удовольствие быть на одной сцене с великолепными музыкантами. Атмосфера праздничная, расслабленная. Сегодня все было на высочайшем профессиональном уровне, при расслабленной атмосфере», - сказал музыкант.

Сам Игорь Бутман, естественно, болел за Россию. Признался, что одним из самых любимых конкурсов у него является «Танковый биатлон».

«Я болел за Россию, за нашу команду. Мы многократные победители Игр. "Танковый биатлон" - одно из самых впечатляющих соревнований. Когда на скорости надо проехать препятствия и прицельно выстрелить. Я слежу за играми и пару раз был на "Танковом биатлоне". Под огромным впечатлением», - признался саксофонист.

Церемония закрытия Армейских международных игр-2022 состоялась сегодня вечером в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». По итогам Игр, сборная команда России стала абсолютным победителем АрМИ. Военнослужащие ВС РФ завоевали около 40 наград, более половины из них – высшего достоинства. Второе место по результатам всех конкурсов у Узбекистана, третье заняла сборная Белоруссии. Кубок абсолютного победителя АрМИ–2022 военнослужащим российской сборной вручил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.