В стране и мире В стране и мире арми-2022 ТЕГИ

Броня с золотым отливом: Россия победила в «Танковом биатлоне»

Ян Брацкий
17:11 27.08.2022
Российская команда показала отличный результат 1 час 29 минут и 36 секунд, церемония награждения состоится в 18:00 в парке «Патриот».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Россия заняла первое место в финале «Танкового биатлона» и побила свой собственный рекорд эстафеты, установленный в полуфинале. Главная гонка состоялась на полигоне Алабино перед переполненными трибунам и высшим руководящим составом Минобороны РФ.

Третий экипаж нашей команды в составе командира танка старшины Дмитрия Бочкарева, наводчика-оператора старшего сержанта Олега Орлова и механика-водителя сержанта Сандана Санжиева показали результат 1 час 29 минут и 36 секунд.

Сегодня в 18:00 в парке «Патриот» состоится торжественная церемония закрытия Армейских международных игр и награждение победителей и призеров одного из самых ярких конкурсов Игр – «Танкового биатлона».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.