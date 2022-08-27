Броня с золотым отливом: Россия победила в «Танковом биатлоне»

Российская команда показала отличный результат 1 час 29 минут и 36 секунд, церемония награждения состоится в 18:00 в парке «Патриот».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Россия заняла первое место в финале «Танкового биатлона» и побила свой собственный рекорд эстафеты, установленный в полуфинале. Главная гонка состоялась на полигоне Алабино перед переполненными трибунам и высшим руководящим составом Минобороны РФ.

Третий экипаж нашей команды в составе командира танка старшины Дмитрия Бочкарева, наводчика-оператора старшего сержанта Олега Орлова и механика-водителя сержанта Сандана Санжиева показали результат 1 час 29 минут и 36 секунд.

Сегодня в 18:00 в парке «Патриот» состоится торжественная церемония закрытия Армейских международных игр и награждение победителей и призеров одного из самых ярких конкурсов Игр – «Танкового биатлона».