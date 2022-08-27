Армейские международные игры-2022 объявлены закрытыми

© Фото: ТРК "Звезда"

Почти два миллиона человек стали гостями VIII Армейских международных игр, церемония закрытия которых состоялась сегодня в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье. Сегодня, в заключительный день проведения игр, последним испытанием для их участников стал финальный заезд самого зрелищного конкурса Армейских международных игр «Танковый биатлон», убедительную победу в котором с большим преимуществом одержала российская команда.

Кубок победителя танковых соревнований и золотые медали российским военнослужащим на церемонии закрытия АрМИ-2022 вручил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Занявшую второе место команду Белоруссии наградил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин. За третье призовое место бронзовые медали вручил главнокомандующий Сухопутными войсками, президент Международной ассоциации по развитию Армейских игр генерал армии Олег Салюков танкистам из Китая.

По итогам VIII Армейских международных игр победу в медальном зачете одержала сборная Российской Федерации, завоевав около 40 наград, более половины из которых - высшего достоинства. Второе место по результатам всех конкурсов у Узбекистана, третье заняла сборная Белоруссии. Кубок абсолютного победителя АрМИ–2022 военнослужащим российской сборной вручил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

По сложившейся традиции церемония закрытия Армейских международных игр завершилась праздничным концертом с участием Центрального военного оркестра Минобороны России, Московского джазового оркестра под управлением народного артиста РФ Игоря Бутмана, Академического ансамбля песни и пляски ВС РФ имени А.В. Александрова, народного артиста СССР Юрия Башмета, народной артистки России Ларисы Долиной, а также национальных творческих коллективов стран-участниц конкурса «Армия культуры».