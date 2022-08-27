Армия В Минобороны России заявили, что тяжелых вооружений в районе ЗАЭС нет Было отмечено, что радиационная обстановка на станции остается в норме. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что тяжелых вооружений в районе Запорожской АЭС нет. «Тяжелых вооружений в районе атомной станции нет», - сказал он. Конашенков добавил, что российские специализированные воинские формирования охраняют внешний периметр объекта. По словам представителя военного ведомства, радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме. Штатный технический персонал контролирует состояние станции и обеспечивает ее работу. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика