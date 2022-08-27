В Минобороны России заявили, что тяжелых вооружений в районе ЗАЭС нет
Было отмечено, что радиационная обстановка на станции остается в норме.
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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что тяжелых вооружений в районе Запорожской АЭС нет.
«Тяжелых вооружений в районе атомной станции нет», - сказал он.
Конашенков добавил, что российские специализированные воинские формирования охраняют внешний периметр объекта.
По словам представителя военного ведомства, радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме. Штатный технический персонал контролирует состояние станции и обеспечивает ее работу.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.