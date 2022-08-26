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МИД РФ обвинил ООН в беспринципной позиции по обстрелам ЗАЭС

Виктория Ивашечкина
22:43 26.08.2022
В пятницу, 26 августа, ВСУ в очередной раз обстреляли территорию станции.
МИД РФ обвинил ООН в беспринципной позиции по обстрелам ЗАЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В МИД России заявили, что секретариат ООН занимает беспринципную позицию в свете украинских обстрелов Запорожской АЭС, преднамеренно искажая ситуацию. Так в российском ведомстве прокомментировали высказывания официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика в связи с атаками ВСУ на станцию.

«Складывается впечатление, что все то время, пока идут украинские обстрелы ЗАЭС, в штаб-квартире ООН просто отказываются видеть реальность. Это беспринципная позиция», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В МИД подчеркнули, что в высказываниях Дюжаррика не прозвучало ни слова об источнике угроз, которым является киевская верхушка и подконтрольные ей вооруженные формирования.

«Единственное, что мы из раза в раз слышим из уст официального представителя генсекретаря ООН, так это некие понукания по поводу международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС», - добавили в министерстве.

В пятницу, 26 августа, ВСУ в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. Как сообщили власти Энергодара, четыре снаряда упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов. Отмечалось, что инфраструктуре станции и ее ключевым узлам ущерб не причинен. Радиационный фон после обстрела украинскими военными остается в норме. 

Накануне в украинской компании «Энергоатом» заявили, что электростанцию впервые полностью отключили от энергосети. Впоследствии член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг данные сообщения, объяснив, что электричество есть, а ранее происходило аварийное отключение подачи электроэнергии с объекта из-за пожара после обстрела ВСУ.

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