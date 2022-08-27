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Госдеп подтвердил гибель американского наемника на Украине

Максим Крюков
01:01 27.08.2022
Американское дипломатическое ведомство снова призвало граждан страны отказаться от поездок на Украину из-за вооруженного конфликта.
Госдеп подтвердил гибель американского наемника на Украине
© Фото: Friso Gentsch. dpa, Global Look Press
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Американский доброволец погиб во время военных действий на территории Украины. Об этом пишет журнал Newsweek, ссылаясь на заявление представителя Госдепартамента Соединенных Штатов Америки.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине», - сказал он, отказавшись раскрывать его имя и место смерти из уважения к неприкосновенности частной жизни его семьи.

Американское дипломатическое ведомство снова призвало граждан страны отказаться от поездок на Украину из-за вооруженного конфликта, а также в связи с тем, что российские военнослужащие особо выделяют американцев.

Ранее иностранные наемники пожаловались на злоупотребление со стороны командиров ВСУ. Бойцы Международного легиона сообщили о кражах, сексуальных домогательствах и отправке в бой против российских войск без поддержки.

Так, один из американских наемников рассказал, что его отряд оставили под обстрелом в районе Николаева. При этом подразделения ВСУ отступили. Некоторых боевиков якобы сознательно отправляли на раскрытые российскими войсками позиции.

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