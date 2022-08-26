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Spiegel: иностранных наемников в Украине заставляли грабить магазины

Сергей Лебедев
03:02 26.08.2022
Бойцы Международного легиона пожаловались на злоупотребления командиров ВСУ.
Spiegel: иностранных наемников в Украине заставляли грабить магазины
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Иностранные наемники пожаловались на злоупотребление со стороны командиров ВСУ. Бойцы Международного легиона сообщили о кражах, сексуальных домогательствах и отправке в бой против российских войск без поддержки.

«Они хотели воевать за Украину, но вместо этого их попросили грабить магазины или отправили на верную смерть. Международные боевики в Украине чувствуют себя разочарованными Киевом», - пишет журнал Spiegel.

Так, один из американских наемников рассказал, что его отряд оставили под обстрелом в районе Николаева. При этом подразделения ВСУ отступили. Некоторых боевиков якобы сознательно отправляли на раскрытые российскими войсками позиции.

Наемники также сообщили журналистам имя командира, который любит употреблять спиртные напитки, оскорблять подчиненных и отправлять их на смерть или грабить магазины. Его зовут Саша Кучинский. Под этим прозвищем якобы орудует бывший член преступной организации из Польши Петр Капусцинский, разыскиваемый на родине за мошенничество.

«Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и всякие ценности», — рассказал один из иностранных наемников.

Происходившее на фронте заставило некоторых наемников отказать от сотрудничества с ВСУ и покинуть Украину. Как утверждает Spiegel, в канцелярии президента Владимира Зеленского получили жалобы боевиков. Их направили в правоохранительные органы.

Напомним, что недавно Министерство обороны России сообщило, что количество наемников на Украине сократилось на 549 человек. Число иностранцев, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева, изначально составляло 2741 человек, а потом сократилось до 2192.

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