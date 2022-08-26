В Ростове-на-Дону локализовали мощный ландшафтный пожар

В его ликвидации задействованы десятки единиц специальной техники.

© Видео: ГУ МЧС России по Ростовской области © Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону около половины четвертого утра локализовали ландшафтный пожар на Левом берегу Дону. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В ликвидации пожара участвуют десятки единиц специальной техники и сотрудников МЧС. Также задействованы пожарные поезда и вертолет Ми-8.

Напомним, ранее корреспондент «Звезды» сообщила, что сотрудники МЧС в Ростовской области зарегистрировали 73 природных пожара. Огонь добрался даже до региональной столицы.

Местные власти не исключают, что причинами природных пожаров могут быть поджоги. Об этом заявил губернатор Василий Голубев.

Ранее в Каменском районе Ростовской области потушили мощный пожар на площади 54 гектара. Накануне горело под Таганрогом.

О пожароопасной обстановке в регионе МЧС предупреждает каждый день. Площадь пожаров может еще увеличиться из-за мощных порывов ветра.