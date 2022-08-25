Мощный ветер, огонь и авиация: кадры пожаров под Ростовом

О пожароопасной обстановке в регионе МЧС предупреждает каждый день. Площадь пожаров может еще увеличиться из-за мощных порывов ветра.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сотрудники МЧС в Ростовской области зарегистрировали 73 природных пожара. Около половины из них ликвидировано, однако оставшиеся тушить очень тяжело, так как сильный ветер раздувает огонь, передает с места корреспондент «Звезды».

Пожары окружили область, на этот раз огонь добрался прямо до Ростова. На левом берегу Дона он сильно разгорается благодаря ветру - пожар подошел вплотную прямо к дороге. Авиация МЧС России уже тушит пожар.

Ранее в Каменском районе потушили мощный пожар на площади 54 гектара. Сегодня горело под Таганрогом. О пожароопасной обстановке в регионе МЧС предупреждает каждый день. Площадь пожаров может еще увеличиться из-за мощных порывов ветра.

Накануне российский лидер Владимир Путин провел совещание, темой которого стала борьба с природными пожарами на территории отдельных регионов страны. Из-за погодных условий наиболее тяжелая ситуация в Рязанской, Нижегородской областях и Республике Марий Эл.

В Ставропольском крае площадь возгорания сухой растительности увеличилась почти в три раза, до 80 гектаров. В поселке Озерный пожар перекинулся с травы на жилые дома.