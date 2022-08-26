Поджоги не исключены: губернатор Ростовской области рассказал о возможных причинах пожаров

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Причинами природных пожаров на территории Ростовской области могут быть поджоги. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

«Ну а тем, кто этим занимается, в том числе на совещании, на заседании штаба и на комиссии по ЧС, мы говорили о том, что нужно принимать меры по профилактике возникновения пожаров. А в случае возникновения, не всегда по вине человека, хотя сразу могу сказать, мы видим, что здесь есть и человеческий фактор. Мы не исключаем поджоги», - сказал он в эфире телеканала «Дон-ТР».

Ранее корреспондент «Звезды» сообщила, что сотрудники МЧС в Ростовской области зарегистрировали 73 природных пожара. Около половины из них ликвидировано, однако оставшиеся тушить очень тяжело, так как сильный ветер раздувает огонь.

Пожары окружили область, на этот раз огонь добрался прямо до Ростова. На левом берегу Дона он сильно разгорается благодаря ветру - пожар подошел вплотную прямо к дороге. Авиация МЧС России уже тушит пожар.