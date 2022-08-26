Власти Запорожской области заявили, что Киев своими руками отключил Украину от ЗАЭС

ВСУ могут усилить обстрелы по объекту - теперь они в бешенстве из-за потери электричества после своих же ударов, считают в администрации региона.

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал данные о том, что все энергоблоки на ЗАЭС в настоящий момент отключены от энергосистемы.

Накануне в украинской ядерной компании заявляли, что электростанцию впервые полностью отключили от энергосети. Впоследствии Рогов опроверг данные сообщения, объяснив, что электричество есть, а ранее происходило аварийное отключение подачи электроэнергии с объекта из-за пожара после обстрела ВСУ.

По его словам, из-за атак националистов были перебиты линии электропередачи, вследствие чего украинская энергосистема и могла отключиться от станции. Рогов уточнил, что были перебиты три из четырех ЛЭП, которые идут в сторону Украины. Таким образом, можно сделать вывод о том, что киевский режим собственными руками отрезает страну от энергии.

«У нас электричество есть, а у них теперь нет, доигрались, допрыгались... Ну они хотели декоммунизацию - они ее получают», - сказал он в эфире программы «ИЗОЛЕНТА live» на радио Sputnik.

Рогов также считает, что ВСУ могут усилить обстрелы по Запорожской АЭС - теперь они в бешенстве из-за потери электричества после своих же ударов.