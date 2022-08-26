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Четыре снаряда ВСУ попали в район хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС

Ян Брацкий
17:13 26.08.2022
Власти Энергодара сообщили, что радиационный фон на станции остается в норме.
Четыре снаряда ВСУ попали в район хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. Как сообщили власти Энергодара, четыре снаряда упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов.

«ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по территории ЗАЭС... Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов», - приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы городской администрации.

Сообщается, что инфраструктуре станции и ее ключевым узлам ущерб не причинен. Радиационный фон после обстрела ВСУ остается в норме. Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в районе кислородно-азотной станции ЗАЭС разорвались четыре боеприпаса, еще один - в районе специального корпуса №1 после обстрелов ВСУ.

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