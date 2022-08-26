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Трасс отказалась назвать Макрона другом Великобритании

Сергей Лебедев
02:28 26.08.2022
Кандидат на пост премьер-министра не определилась кем является для ее страны французский президент.
Трасс отказалась назвать Макрона другом Великобритании
© Фото: Martyn Wheatley, Parsons Media, Global Look Press
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Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра страны, заявила, что не решила кем является для ее страны французский президент Эммануэль Макрон. Так она ответила на вопрос «президент Макрон - друг или враг?» в ходе предвыборной кампании Консервативной партии, проходившей накануне в городе Норидж.

«Пока неясно. Если я стану премьер-министром, я буду судить его по поступкам, а не по словам», - ответила Лиз Трасс.

При этом ее конкурент Риши Сунак дал однозначный ответ. Он заявил, что Эммануэль Макрон является другом.

Напомним, что ранее глава МИД Великобритании во время выступления в Бирмингеме в рамках предвыборной гонки за место премьер-министра страны заявила, что в случае необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.

На ее слова отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По мнению дипломата, заявление Лиз Трасс могло бы стать безупречным началом для новой серии шпионских комедийных фильмов об Остине Пауэрсе.

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