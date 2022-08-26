КНР выразила протест из-за визита члена Конгресса США на Тайвань

Китайская сторона отметила, что продолжит и дальше принимать действенные меры по защите своего суверенитета и государственной целостности.

© Фото: Dwi Anoraganingrum, Geisler-Fotop, Globallookpress

В Китае выразили недовольство и протест после визита на Тайвань членов Конгресса США. Об этом заявило Министерство иностранных дел КНР.

«Визит соответствующих членов Конгресса США на Тайвань грубо нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике», - сказано в сообщении, передает РИА Новости.

В ведомстве отмечается, что Китай рекомендует США прекратить любые официальные отношения с Тайванем и перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам Тайваня.

«Китай продолжит принимать действенные меры по защите своего суверенитета и государственной целостности», - подчеркнули в МИД.

Второго августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань. Мероприятие вызвало негативную реакцию Китая. Власти страны заявили, что подобный визит нарушает принципы «одного Китая». При этом в Вашингтоне заявили, что власти Штатов не имеют отношения к действиям Пелоси, а в МИД РФ действия спикера назвали провокацией.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что поездка Нэнси Пелоси на Тайвань является частью стратегии по дестабилизации региона. Глава России констатировал сознательную попытку США в очередной раз раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.