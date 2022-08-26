В стране и мире В стране и мире В стране и мире

КНР выразила протест из-за визита члена Конгресса США на Тайвань

Виктория Ивашечкина
18:19 26.08.2022
Китайская сторона отметила, что продолжит и дальше принимать действенные меры по защите своего суверенитета и государственной целостности.
КНР выразила протест из-за визита члена Конгресса США на Тайвань
© Фото: Dwi Anoraganingrum, Geisler-Fotop, Globallookpress
Читайте нас на:

В Китае выразили недовольство и протест после визита на Тайвань членов Конгресса США. Об этом заявило Министерство иностранных дел КНР.

«Визит соответствующих членов Конгресса США на Тайвань грубо нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике», - сказано в сообщении, передает РИА Новости.

В ведомстве отмечается, что Китай рекомендует США прекратить любые официальные отношения с Тайванем и перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам Тайваня.

«Китай продолжит принимать действенные меры по защите своего суверенитета и государственной целостности», - подчеркнули в МИД.

Второго августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань. Мероприятие вызвало негативную реакцию Китая. Власти страны заявили, что подобный визит нарушает принципы «одного Китая». При этом в Вашингтоне заявили, что власти Штатов не имеют отношения к действиям Пелоси, а в МИД РФ действия спикера назвали провокацией.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что поездка Нэнси Пелоси на Тайвань является частью стратегии по дестабилизации региона. Глава России констатировал сознательную попытку США в очередной раз раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:47 В стране и мире
Суд арестовал до 27 октября устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде
18:34 В стране и мире
Норвежский террорист Брейвик требует отменить свою изоляцию
18:18 В стране и мире
Видео
Двое детей погибли при обстреле ВСУ поселка Куйбышево в Запорожской области
17:14 В стране и мире
Видео
Огромные колеса и мощный мотор: на чем пожарные ездят по горящим лесам Рязани
16:53 В стране и мире
Видео
Власти Запорожской области назвали количество не работающих на ЗАЭС энергоблоков
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.