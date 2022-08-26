Доставка боеприпасов и тушение пожаров: РФ победила в конкурсе АрМИ «Специальный рывок»

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Кубок «Специального рывка» в руках российской сборной. Российская команда победила в новом конкурсе АрМИ и доказала, что в умении доставлять боеприпасы, тушить пожары и проводить дезинфекцию зараженной техники нам равных нет.

Церемония награждения прошла в Сергиевом Посаде. Серебро первенства завоевали белорусы, на третьем месте очень сильная команда из Вьетнама.

Представители Конго и Мали тоже показали отличный результат, что неудивительно, ведь африканские страны на конкурсе представляли курсанты российских командных училищ.

Сегодня в Музее Армейских международных игр в подмосковном парке «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения участников Армейских международных игр - 2022 в номинациях. Награды вручил главный судья Игр генерал-полковник Александр Ленцов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов