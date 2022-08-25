На КамАЗах по бездорожью: участники АрМИ совершили «Специальный рывок» в Подмосковье

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Рвы с водой, камни, крутые подъемы. Российские военные на КамАЗах преодолевают два круга по бездорожью. Средняя скорость автомобилей - 30-40 километров в час. Перед каждым препятствием нужно остановиться, а потом снова набрать скорость. Это один из этапов международного конкурса «Специальный рывок», который проходит на полигоне Шараповской воинской части в Сергиевом Посаде.

Нашу страну представляет команда 12-го Главного управления Минобороны. К этим соревнованиям они готовились полгода. Российские военные продемонстрировали, как нужно преодолевать минное поле, пробираться через проволочное заграждение и «зараженный» участок местности. Для этого они облачились в защитные костюмы. А после еще одна задача - обработать колеса техники специальным дезинфицирующим раствором.

В международном формате такие соревнования проходят впервые. В них участвуют военные из десяти стран, в том числе команды из Мали, Зимбабве, Конго. У африканский военных есть традиция: после выполнения задач они проходят по плацу танцевальным маршем. Участники из стран Африки учатся в российских военных вузах, с нашей техникой должны быть знакомы. Однако поменять колеса на КамАЗе, да еще и на время, оказалось непросто.

Это уже третий этап конкурса «Специальный рывок». По его результатам лидирует российская команда. Наши военные показали лучшее время прохождения этого испытания - 39 минут 1 секунда.

«На данном этапе российская команда поставила два рекорда: время по замене колеса было порядка 8 минут 15 секунд и время перегрузки груза - около 9 минут. Это лучшее время по результатам прохождения шести команд на данном этапе», - рассказал судья от Российской Федерации Александр Шаповалов.

Впереди еще один этап, а имена победителей станут известны 27 августа - в день закрытия Армейских международных игр.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов