Отмечается, что уровень радиации находится в пределах естественного для региона природного фона.

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Четыре энергоблока Запорожской АЭС сейчас находятся на плановом ремонте или выведены в холодный резерв, работают только пятый и шестой блоки, сообщил «Звезде» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Состояние атомной станции нормальное... В таких условиях я бы даже сказал, что хорошее. Непосредственно в эксплуатации находится пятый и шестой энергоблок. Четыре... находятся на плановом ремонте или выведены в холодный резерв», - сказал он.

Рогов подчеркнул, что уровень радиации находится в пределах естественного для региона природного фона.

По данным Минобороны России, за прошедшие сутки Запорожскую АЭС сегодня дважды обстреляли украинские националисты. Так, в результате действий ВСУ четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции.

Российские военнослужащие прямым попаданием уничтожили гаубицу М777 на вражеской позиции, с которой ВСУ вели обстрел атомной электростанции.