Как сообщается, на нем будут обсуждаться конкретные экстренные меры для урегулирования энергетической ситуации.

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Чехия созывает срочное заседание министров энергетики Евросоюза. На нем планируется обсудить меры, необходимые для того, чтобы урегулировать ситуацию с сфере энергетики. Об этом сообщил глава правительства республики Петр Фиала.

«(Чехия. - Прим. ред.) созовет срочное совещание министров энергетики для обсуждения конкретных экстренных мер по урегулированию энергетической ситуации», - говорится в публикации в Twitter.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите населения ЛНР и ДНР, которое подверглось геноциду со стороны киевского режима. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и ввели против нее экономические санкции.

Среди таких рестрикций - эмбарго на нефть из России. Французская газета Le Figaro написала, что эмбарго на российское черное золото запустит «игру в музыкальные стулья», изменит ситуацию на мировом рынке и вызовет негативные последствия для стран ЕС.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе со «Звездой» объяснил, что в действительности среди европейских стран нет единства, так как каждая из них пытается подготовиться к своей зиме, обеспечить себя запасами нефти перед введением эмбарго.