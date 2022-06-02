Le Figaro: эмбарго на нефть из России запускает «игру в музыкальные стулья»

По мнению эксперта, запрет на поставки российских энергоносителей в Европу морским путем не поспособствует улучшению сегодняшней ситуации, когда цены на ресурсы превышают рекордные.

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Эмбарго ЕС на нефть из России приведет к серьезным последствиям и для Брюсселя, и для Москвы, а также сильно изменит ситуацию на мировом рынке. Такое заявление в беседе с французской газетой Le Figaro сделал эксперт по энергетике Жан-Пьер Фавеннек.

По его мнению, запрет на поставки российских энергоносителей в Европу морским путем не поспособствует улучшению сегодняшней ситуации, в то время как цены на ресурсы превышают рекордные.

«Можно рассчитывать на "игру в музыкальные стулья": Россия отправит свою нефть в Китай, Индию и другие страны-получатели, но они больше не будут брать нефть на Ближнем Востоке, а ЕС сможет иметь значительные объемы нефти из этого региона», - сказал эксперт.

Ранее промышленный эксперт Леонид Хазанов в разговоре со «Звездой» предрек негативные последствия эмбарго на российскую нефть в Европе. Он считает, что европейские страны сами себе создают большие проблемы, которые будут иметь тяжелые последствия в долгосрочной перспективе.