Забить нефтью чайники: почему страны ЕС отказались от энергетической взаимопомощи

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Среди европейских стран нет единства, каждая из них пытается подготовиться к своей зиме, обеспечить себя запасами нефти. Об этом заявил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов.

Он отметил, что динамика закупок российской нефти в Европе растет, потому что с 1 ноября вступает в силу эмбарго на закупку российской нефти. Поэтому сейчас страны ЕС закупаются впрок настолько, насколько могут.

«Вся нефтяная инфраструктура стран Восточной и Центральной Европы - это именно туда, куда у нас идет нефтепровод “Дружба” и “Дружба-2”, - все эти страны стараются впрок забить все, что только можно. Все емкости, включая чайники и банки», - сказал Демидов.

Ранее газета Financial Times писала, что Польша отказалась от поставок сырья на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт, несмотря на угрозу закрытия предприятия в связи с антироссийскими санкциями.

«Между Польшей и Германией вообще нет дружбы, вот от слова "совсем", и никогда не было... Сейчас громко никто ругаться не будет. Каждая из стран готовится к своей зиме. Единства как такового нет», - добавил эксперт.

Он отметил, что с 1 ноября странам нужно будет каким-то образом покупать нефть, и вполне очевидно, что цены на нефть с этого момента могут сильно подскочить, поэтому в данной ситуации говорить о том, что есть какая-то взаимопомощь между европейскими странами, нельзя.