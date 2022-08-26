Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС получила гарантии безопасности от России и Украины

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Москва и Киев предоставили гарантии безопасности для миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы получили гарантии безопасности со стороны Украины и России для предстоящей независимой миссии, которая могла бы оказать помощь в защите станции», - сказал французский лидер в ходе визита в Алжир.

Глава Франции заявил о своей обеспокоенности с обеспечением безопасности на ЗАЭС и отметил, что с марта находится в контакте с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Макрон добавил, что у него было много контактов по ситуации вокруг станции и обеспечению вопросов безопасности с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Между тем генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси допустил постоянное присутствие организации на Запорожской атомной электростанции. Он указал на необходимость обеспечения безопасности экспертов во время их поездки на станцию.

В Минобороны России обвинили ВСУ в ударах по станции и заявили об уничтожении американской гаубицы М777 на позиции ВСУ, с которой велся артиллерийский обстрел. В российском военном ведомстве подчеркнули, что за минувшие сутки ВСУ дважды обстреливали ЗАЭС.