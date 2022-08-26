Падение обелиска мемориала Освободителям Риги показали с воздуха и с земли

© Видео: Twitter, Valsts_policija, RigasPP © Фото: Twitter, Valsts_policija

Падение обелиска мемориала советским воинам - освободителям Риги показали с воздуха и с земли сотрудники местной полиции. Накануне, 25 августа, объект был полностью снесен.

Законопроект о сносе мемориала в бывшей республике СССР был одобрен еще в конце мая. Работы стартовали 23 августа. К вечеру вторника все три скульптуры советских солдат были снесены. На следующий день с постамента столкнули «Мать-Родину», при падении она раскололась.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что уничтожение мемориала в Риге неприемлемо для цивилизованной страны и противоречит международным обязательствам. Российское дипломатическое представительство направило в МИД Латвии ноту протеста из-за данной ситуации.