Сила духа и художественный потенциал: чем запомнился конкурс «Армия культуры»

В Москве завершился самый мирный конкурс Армейских международных игр «Армия культуры». Творческие бои шли в нескольких номинациях - вокал, игра на музыкальных инструментах и хореография.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Международный творческий конкурс «Армия культуры» проходил в течение двух недель. В нем участвовало больше 100 артистов из 17 стран, среди которых Монголия, Вьетнам, Конго, Россия и другие. На сцене Центрального дома Российской армии наградили артистов. Поздравила их заместитель министра обороны Татьяна Шевцова. Идея включить в программу Армейских международных игр этот конкурс, по ее словам, оказалась очень удачной.

Необычным мужским и женским вокалом порадовала команда из Вьетнама. Солистка группы отличилась особенно ярким и неординарным исполнением русского романса «Соловей». В сравнении с прошлым годом конкурс стал более профессиональным, и команды, которые участвуют в нем, показывают выступления высшего качества на международном уровне.

Как раз о международной значимости конкурса «Армия культуры» говорила заместитель министра обороны. По словам Татьяны Шевцовой, это особенно важно в свете попыток отменить нашу музыку и литературу в западных странах.

«Культура для наших стран является важным аспектом в духовно-нравственном воспитании. Смешно выглядят попытки представителей некоторых стран запретить русскую культуру», - отметила Шевцова.

Белорусский дуэт - баянист и исполнитель на цимбалах - сыграл национальную музыку, а ансамбль песни и танца взял бронзу. Бронзу с Белоруссией разделила команда из Монголии, которая исполнила национальный танец «Зов Родины». Он считается самым древним и отражает жизнь кочевников.

В этом году появилась новая номинация - «Приз зрительских симпатий». Болельщики могли увидеть выступления команд онлайн на сайте Минобороны и проголосовать. За два дня конкурс просмотрели более 150 тысяч человек. Больше всего полюбились участники из Мьянмы с танцем «Хитт Лэй Хитт». Военные артисты набрали больше 45 тысяч голосов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов